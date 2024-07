De Belgische vrouwen waren van bij het begin van de partij de betere. Via 29-14 en 26-8 ging het naar een 55-22-ruststand. Ook na de pauze bleven de Cats de bovenliggende partij. Ze eindigden de wedstrijd uiteindelijk met een voorsprong van liefst 47 punten.

De volgende vriendschappelijke interland is over twee weken, op vrijdag 12 juli. Dan staan de Belgische vrouwen in de Dôme van Charleroi tegenover Spanje (FIBA 4), in een heruitgave van de laatste EK-finale. Twee dagen later is Canada (FIBA 5) de tegenstander.