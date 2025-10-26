Voetballer Alessio Staelens van Mandel United gaat vrijuit voor racisme. Dat blijkt na de zitting bij de Voetbalbond nadat daar commotie over was ontstaan in de wedstrijd tegen Oostkamp. Dat wilde ook niet meer verderspelen maar dat levert hen ook nog een forfaitnederlaag op.
Het incident gebeurde vorige week in de wedstrijd Mandel United - Oostkamp, in Tweede Nationale A. Die is na 82 minuten stilgelegd omdat Oostkamp weigerde verder te spelen. Alessio Staelens zou hun speler Tosin Thompson een aap genoemd hebben, was de uitleg.
Oostkamp verliet het veld, het stond toen 1-1.
De voorbije weken hebben hun sporen nagelaten. Binnen onze club kennen wij Alessio anders. Als speler, als mens, als iemand die zich elke dag inzet – ook voor onze jeugd en zijn ploegmaats. Wij zijn trots op hoe hij zich in deze periode heeft gedragen.
Ook 5-0 nederlaag
Maar na de zitting bij de Voetbalbond blijkt er te weinig bewijs voor het vermeend racisme. Bij Mandel United zijn ze opgelucht: "Wij staan als club onvoorwaardelijk voor respect en hanteren een strikt nultolerantiebeleid tegenover racisme," klinkt het. "Maar evenzeer staan wij voor rechtvaardigheid. Vandaag is die rechtvaardigheid er."
Omdat Oostkamp weigerde om verder te spelen verliest het ook officieel de wedstrijd met 5-0. Al heeft dat in de stand nog weinig belang van Mandel United werd dit weekend al kampioen.
Alessio is de zoon van voormalig voetballer en Rode Duivel Lorenzo Staelens.