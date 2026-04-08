Voetbal Vlaanderen onderzoekt racisme-incident tijdens West-Vlaams duel: “mogelijke gevolgen zijn niet min”
De wedstrijd in tweede nationale tussen Mandel United en Oostkamp is zaterdagavond vroegtijdig stopgezet na een vermeend racisme-incident. Oostkamp verliet het veld en weigerde verder te spelen. Voetbal Vlaanderen onderzoekt de zaak en beslist maandag 20 april over het verdere verloop van de wedstrijd.
De competitiewedstrijd tussen Mandel United en Oostkamp is zaterdagavond niet uitgespeeld na een incident met racistische inslag. Mandel-speler Alessio Staelens zou een racistische opmerking hebben gemaakt richting een speler van Oostkamp. Daarop besliste Oostkamp om het veld te verlaten en niet meer verder te spelen. De scheidsrechter legde de wedstrijd uiteindelijk stil.
Forfait, herspelen of verder spelen?
Voetbal Vlaanderen betreurt het voorval en heeft intussen een onderzoek opgestart. “Volgende week maandag komt de zaak voor het disciplinair comité, in een specifieke kamer die bevoegd is voor racisme”, zegt Nand De Klerck van Voetbal Vlaanderen. “Daar zal bekeken worden wat er met de wedstrijd moet gebeuren.”
De mogelijke beslissingen lopen uiteen. “Dat kan gaan van een forfait tot het herspelen van de wedstrijd, of het verderzetten vanaf het moment van de stopzetting”, aldus De Klerck.
Strenge sancties
Ook voor de betrokken speler kunnen er zware sancties volgen als de feiten bewezen worden. “In eerdere racismezaken, waar duidelijke bewijzen waren, zagen we schorsingen van minstens zes maanden tot zelfs drie jaar. Die sancties zijn dus vrij streng”, klinkt het.
Daarnaast kan het disciplinair comité ook alternatieve maatregelen opleggen. “Zo zijn er al spelers of ploegen verplicht om bijvoorbeeld een bezoek te brengen aan Kazerne Dossin. Ook dat behoort tot de mogelijkheden.”