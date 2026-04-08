Ras­cis­me-inci­dent legt duel tus­sen Man­del en Oost­kamp stil

Schermafbeelding 2026 04 12 151947

De wedstrijd tussen KFC Mandel United en KSV Oostkamp is zaterdag na 82 minuten stilgelegd bij een 1-1-stand. Oostkamp weigerde verder te spelen na een vermeend racisme-incident.

Mandel, dat in volle titelstrijd met KVDO is, had net de gelijkmaker gescoord toen het misliep. Volgens Oostkamp zou Mandel speler Alessio Staelens , zoon van ex-international Lorenzo Staelens, een racistische opmerking hebben gemaakt richting Tosin Thompson.

KSV Oostkamp besloot daarop het veld te verlaten. In een Instagram post reactie benadrukt de club dat ze als familiale vereniging elke vorm van racisme afwijst. Met het stopzetten van de wedstrijd wilde Oostkamp naar eigen zeggen een duidelijk signaal geven dat racisme geen plaats heeft in het voetbal of de samenleving.

Anneleen Vandamme

