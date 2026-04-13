Man­del Uni­ted wint twee­de titel op twee jaar tijd met over­win­ning tegen Kal­ken (02)

Mandel United is kampioen. Mandel is al haast het hele seizoen aan de top van het klassement te vinden in tweede nationale. Mandel moest minstens gelijkspelen op Kalken om te titel binnen te slepen, en dat lukte met overtuiging: 0-2 is het eindverdict.

Mandel begon met veldoverwicht maar stak niet meteen de neus aan het venster. De wedstrijd zat op slot, maar daar kwam verandering in wanneer Van Der Eedt te opzichtig aan het truitje van de doorgebroken Arthur Desot trekt. De scheidsrechter twijfelt niet, Kalken moet met tien man verder.

Doorbraak

Net voor de rust brakt een hoge bal de wedstrijd volledig open. De hoge bal belandde in de tweede zone waar Jef Vandemaele ex-Bruggeling Laurens De Bock aftroeft, 0-1.

De wedstrijd ontsprong na de rust in een kat-en-muisspel. Prez maakte gebruik van een grote ruimte die hij kreeg om op te rukken. Vanacker kreeg de bal voor z'n rechter en plaatste hem in de korte hoek: 0-2.

Twee op twee

Kalken moest nog drie keer scoren om Mandel van de titel te houden en dat gebeurde niet. De rode kaart besliste veel vandaag, maar een volwassen Mandel mag vooral oververdiend z'n tweede titel op twee jaar tijd vieren.

