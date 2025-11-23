8°C
Man­del Uni­ted blijft onge­sla­gen en wint van KVDO

KVDO vs Mandel

Na 14 speeldagen staat Mandel United nog steeds helemaal bovenaan in tweede nationale. Mandel verloor dit seizoen nog geen enkele wedstrijd. Ook promovendus KV Diksmuide Oostende doet goed mee vanboven, zij staan op plek drie. Gisterenavond stonden beide ploegen tegenover elkaar in Oostende.

Beide ploegen houden elkaar goed in evenwicht en op echt grote kansen is het wachten tot het einde van de eerste helft. Vlak voor rust krijgt Mandel een vrije trap. Staelens geeft een verre bal richting de tweede paal en Vandemaele kopt de 0-1 binnen.

KVDO heeft werk aan de winkel en krijgt ook de bal na rust. Mandel probeert het eerder op de omschakeling. Prez krijgt veel ruimte en steekt dan Vanacker diep. Hij werkt perfect af en zet de bezoekers op 0-2.

We zitten bijna in de toegevoegde tijd en KVDO krijgt ook een vrije trap. Willem knalt op de lat, maar Vandenbussche is goed gevolgd. Daar is de late aansluiting voor Kavee. Het blijft bij 1-2, de drie punten gaan mee met Mandel naar Izegem.

Volgende week moet KVDO naar de beloften van Waregem. Leider Mandel ontvangt eerste achtervolger Lebbeke voor alweer een topper.

Thomas Van Poucke
Wout Bernaert
Louis Maes

louis.maes.2005@gmail.com

Louis Maes
KVDO Mandel United

