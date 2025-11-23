Beide ploegen houden elkaar goed in evenwicht en op echt grote kansen is het wachten tot het einde van de eerste helft. Vlak voor rust krijgt Mandel een vrije trap. Staelens geeft een verre bal richting de tweede paal en Vandemaele kopt de 0-1 binnen.

KVDO heeft werk aan de winkel en krijgt ook de bal na rust. Mandel probeert het eerder op de omschakeling. Prez krijgt veel ruimte en steekt dan Vanacker diep. Hij werkt perfect af en zet de bezoekers op 0-2.



We zitten bijna in de toegevoegde tijd en KVDO krijgt ook een vrije trap. Willem knalt op de lat, maar Vandenbussche is goed gevolgd. Daar is de late aansluiting voor Kavee. Het blijft bij 1-2, de drie punten gaan mee met Mandel naar Izegem.



Volgende week moet KVDO naar de beloften van Waregem. Leider Mandel ontvangt eerste achtervolger Lebbeke voor alweer een topper.