Mandel eiste van bij de start het balbezit op, maar het eerste gevaar kwam pas na zes minuten, toen een kopbal van Verkerken van de lijn werd gehaald.

Gullegem loerde op de counter en scoorde via een hoge knik van Santens: 0-1 na een dik kwartier spelen.

De thuisploeg creëerde in de eerste helft nauwelijks kansen. Alleen een poging van Vandemaele kwam nog dicht bij een gelijkmaker.