Izegem

Man­del Uni­ted blijft onge­sla­gen na nip­te 2 – 1 zege tegen Gullegem

Promovendus Mandel United is uitstekend aan het seizoen in tweede amateur begonnen. De ploeg verloor nog geen enkele wedstrijd en staat samen met KVDO op de tweede plaats, op slechts één punt van leider Lebbeke. Zaterdagavond kreeg Mandel Gullegem op bezoek, dat voorlopig tiende staat en na een moeizaam vorig seizoen alle punten mee wil nemen.

Mandel eiste van bij de start het balbezit op, maar het eerste gevaar kwam pas na zes minuten, toen een kopbal van Verkerken van de lijn werd gehaald.

Gullegem loerde op de counter en scoorde via een hoge knik van Santens: 0-1 na een dik kwartier spelen.

De thuisploeg creëerde in de eerste helft nauwelijks kansen. Alleen een poging van Vandemaele kwam nog dicht bij een gelijkmaker.

Mandel vecht terug in de tweede helft

Ook in de tweede helft bleef Gullegem goed georganiseerd achterin staan, terwijl Mandel probeerde gaten te vinden in het blok. Na een kwartier viel de beloning: Van Vaerenbergh draaide zich knap vrij en zette de gelijkmaker op het bord.

Mandel zocht naar meer dan een punt en bleef aandringen. Een poging van Arthur Desot werd geblokt door Delmotte, maar tien minuten voor tijd werd Buysse in de zestien neergehaald. De scheidsrechter wees zonder aarzeling naar de stip en Desot zette de strafschop feilloos om.

Gullegem krijgt nog kansen maar faalt in afwerking

In het slot kregen de bezoekers nog enkele kansen. Eerst was er een goede poging van invaller De Smet, daarna kopte Moerkerke de bal richting de goal, maar de deklat hielp Mandel overeind.

Uiteindelijk eindigde de wedstrijd op 2-1. Mandel United blijft ongeslagen en bezet de tweede plaats, terwijl bij Gullegem teleurstelling overheerst.

Lowie Beirnaert
Louis Maes

Louis Maes
