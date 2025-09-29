11°C
KV Diks­mui­de Oos­ten­de wint op het veld van Man­del Uni­ted en wordt nieu­we leider

Mandelkvdo

In Izegem stond zaterdagavond de topper in tweede amateur op het programma. Leider Mandel United kreeg KV Diksmuide Oostende over de vloer. KVDO won met het kleinste verschil en wordt zo de nieuwe leider.

Een topper brengt veel volk op de been en dat was er ook aan te zien. KVDO maakte met maar liefst 700 man de verplaatsing. In de eerste helft lag het niveau zeer hoog. Mandel dreigde vooral dankzij Jules Desot. Aan de overkant boksten Santens en D'Haese enkele leuke kansen in elkaar, maar gescoord werd er niet.

De tweede helft begon zoals de eerste geëindigd was, met kansen aan beide kanten. Maar het was KVDO die als eerste kon scoren. Verdediger Bragard deed een mooie individuele actie en zorgde met een droge overhoekse knal voor de 0-1. Mandel moest nu komen en Arthur Desot kreeg een dot van een kans, maar hij schoot hoog over. KVDO vergat op zijn beurt dan weer de counters succesvol af te ronden. De laatste kans van de wedstrijd was er nog één voor Izegem, maar de doelman van KVDO kon met een mooie save de zege veilig stellen. Daarmee komt KVDO op 44 punten. Dat zijn er evenveel als Mandel United, maar omdat KVDO één wedstrijd meer won, zijn zij de nieuwe leider.

Bekijk hier de reacties:

Eddy D'Hespeel
Robbe Temmerman
KVDO Mandel United

