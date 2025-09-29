De tweede helft begon zoals de eerste geëindigd was, met kansen aan beide kanten. Maar het was KVDO die als eerste kon scoren. Verdediger Bragard deed een mooie individuele actie en zorgde met een droge overhoekse knal voor de 0-1. Mandel moest nu komen en Arthur Desot kreeg een dot van een kans, maar hij schoot hoog over. KVDO vergat op zijn beurt dan weer de counters succesvol af te ronden. De laatste kans van de wedstrijd was er nog één voor Izegem, maar de doelman van KVDO kon met een mooie save de zege veilig stellen. Daarmee komt KVDO op 44 punten. Dat zijn er evenveel als Mandel United, maar omdat KVDO één wedstrijd meer won, zijn zij de nieuwe leider.