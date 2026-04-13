Gullegem grijpt drie punten tegen KVDO en kan zich nog redden op laatste speeldag (1−2)
Tevreden spelers langs Gullegemse zijde
Gullegem behoudt een kans dat het de degradatie vermijdt na een 1-2 overwinning bij KVDO. KVDO lijkt met deze nederlaag het kampioenschap weggegooit te hebben.
Gulllegem had tegen KV Diksmuide Oostende nog een waterkans om de degradatie te vermijden. Wil het die kans behouden, dan moest het winnen van de kustploeg, en dan moet het ook volgende week nog winnen.
Vreemde rode kaart
De eerste helft is matig bij beide ploegen: meer dan een handvol kansen krijgen we niet. Plots krijgt Gullegem-trainer Vadendriescche rood. Hij zou niet gaan zitten zijn op vraag van de scheidsrechter en moet het veld verlaten. Misschien toch wat streng.
Tweede helft
In de tweede helft groeit Gullegem in de match. Henneuse werkt een geweldige lange bal van teamgenoot Van Den Bossche af om de uitploeg op een 0-1 voorsprong te zetten.
Plots ziet het er rooskleurig uit voor Gullegem. Nog geen twee minuten later is de 0-2 een feit.
Nog eens twee minuten later is het prijs aan de overkant. Vanhaecke zet goed voor tot bij Santens die verlengt. Brochain hoeft maar binnen te tikken, 1-2.
De tegentreffer van KVDO brengt geen comeback op gang. Gullegem kan de klok laten aftikken en redt zo tegen de verwachting een kans op het behoud.