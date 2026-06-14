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Union Sint-Gillis zal zijn thuiswedstrijden in de Europese voorrondes komend seizoen afwerken in Oostende, zo bevestigt de Bekerwinnaar en vicekampioen vrijdag. De keuze viel op het Batimont Solar Park van amateurploeg Diksmuide Oostende.
Omdat het Dudenpark niet voldoet aan de vereisten van de Europese voetbalbond, moeten de Unionisten net als de voorbije seizoenen op zoek naar een andere locatie om Europese tegenstanders te ontvangen. Eerder deed de Brusselse club dat aan Den Dreef in Leuven, in het Koning Boudewijnstadion in Brussel en in het Lotto Park van Anderlecht.
"Beste kandidaat"
"De vijfde Europese kwalificatie op rij benadrukt nogmaals de noodzaak voor een nieuw stadion voor Union. Na een zorgvuldig onderzoek van alle verschillende opties, kwam het Batimont Solar Park in Oostende als beste kandidaat naar boven om onze voorrondes van de Champions League in aan te vangen. We kunnen er onze supporters, partners en spelers in de juiste omstandigheden ontvangen voor wat hopelijk het begin van een nieuwe succesvolle Europese campagne wordt. Over de locatie van de thuiswedstrijden voor het vervolg van onze Europese campagne is nog geen beslissing genomen", stelt Union.
"Goede herinneringen"
Union-CEO Philippe Bormans vult aan. "We zijn voetbalclub KV Diksmuide Oostende en de stad Oostende zeer dankbaar voor de gastvrijheid. We kunnen onze Europese kwalificaties dankzij hen aanvangen in een stadion waar we goede herinneringen aan bewaren, in een stad waar Brussel en de Brusselaars altijd een warme band mee hebben onderhouden", zegt de topman, die wel toegeeft dat het voor de fans een "logistieke uitdaging wordt" om naar de kust te trekken.
"We zijn momenteel in gesprek met verschillende mobiliteitspartners om de verplaatsing naar Oostende zo vlot mogelijk te doen verlopen voor iedereen."
"We zijn momenteel in gesprek met verschillende mobiliteitspartners om de verplaatsing naar Oostende zo vlot mogelijk te doen verlopen voor iedereen. Daarnaast zullen we de ticketprijzen zo toegankelijk mogelijk houden. Door deze initiatieven hopen we deze zomer zoveel mogelijk Unionisten aan de Belgische kust te mogen ontmoeten."