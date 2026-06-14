"De vijfde Europese kwalificatie op rij benadrukt nogmaals de noodzaak voor een nieuw stadion voor Union. Na een zorgvuldig onderzoek van alle verschillende opties, kwam het Batimont Solar Park in Oostende als beste kandidaat naar boven om onze voorrondes van de Champions League in aan te vangen. We kunnen er onze supporters, partners en spelers in de juiste omstandigheden ontvangen voor wat hopelijk het begin van een nieuwe succesvolle Europese campagne wordt. Over de locatie van de thuiswedstrijden voor het vervolg van onze Europese campagne is nog geen beslissing genomen", stelt Union.