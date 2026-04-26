Het seizoen zit erop voor KV Diksmuide Oostende. De tweede uit de reguliere competitie promoveert dit seizoen niet. KVDO verloor namelijk vrijdag in de eindronde van tweede nationale op eigen veld van Racing Harelbeke met 1-2. Zo mogen de Ratjes wel blijven dromen van promotie.
KVDO was tevreden met de loting tegen Harelbeke. Het klonk als een haalbare kaart bij de fusieploeg. In de reguliere competitie pakte KVDO ook 20 punten meer dan Harelbeke.
Maar Harelbeke manifesteerde zich op KVDO als een stevig en georganiseerd blok. Bovendien waren ze voorin efficiënt. Een kopbal van Dewaegemaeker ging naast, maar bij de tweede kans voor de bezoekers was het wel raak. Via twee tussenstations kwam de bal opnieuw bij de Oekraïense centrumspits Mykhailo Dubrovnyi, die aan de tweede paal kon binnenduwen voor de 0-1.
Opvallende strafschop
In de blessuretijd van de eerste helft was er een eerder onschuldig duel tussen verdediger Coopman en Bronchain. KVDO kreeg een penalty. Musayev stond achter de bal, maar doelman Decaluwé koos de juiste hoek.
Harelbeke in vorm
De eerste kans in de tweede periode was voor de bezoekers. Met veel ruimte op de linkerkant kwam de bal bij Joshua Veeckman, die het leer naast Vercruysse in doel kon leggen. De Ratjes maken er 0-2 van.
Aansluitingstreffer
Maar enkele minuten later kwam al de Oostendse aansluitingstreffer. Liam Bronchain schakelde zijn man uit, zette door en knalde de bal binnen. Met nog ruim een halfuur speeltijd te gaan stond het 1-2.
Einde seizoen KVDO
De ingevallen Santens kwam met een kopslag nog heel dicht bij de 2-2, maar alweer zat Decaluwé er met de vingertoppen bij. Het bleef 1-2 en zo kent het seizoen van KVDO een verrassend einde.
Harelbeke stuntte tegen KVDO en gaat een ronde verder. Als Harelbeke nog tweemaal wint, dan promoveren ze naar eerste nationale.