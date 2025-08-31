Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.
In tweede amateur blijft de titelstrijd bijzonder spannend. Nadat leider Mandel en achtervolger Lebbeke op de vorige speeldag nog onderuitgingen, kwam KVDO tot op drie punten van Mandel. Gisteren rechten ze de rug met een overtuigende 4-0-thuiszege tegen Oudenaarde.
Tegen een tegenstander die maar net boven de barragezone staat, neemt Mandel meteen het heft in handen. Na amper vijf minuten is er al een eerste grote kans, maar Vanvaerenbergh maakt de verkeerde keuze. Even later is het wel raak: Arthur Desodt gaat diep, bediende Van Vaerenbergh en Vanacker kopt de verdiende 1-0 binnen.
Mandel domineert en verdubbelt voorsprong
Oudenaarde kan daar slechts één kans tegenover zetten, maar Heirwegh beslist te trappen recht op de doelman. Mandel blijft domineren en na kansen voor onder meer Verkerken en Buysse valt net voor rust de 2-0. Staelens dwingt doelman Petit tot een redding op vrijschop, waarna Verkerken goed volgde in de herneming.
Tweede helft
Ook na de pauze komt de thuisploeg niet meer in de problemen. Na 53 minuten is het 3-0 via Arthur Desodt, na voorbereidend werk van Jules Desodt. Diezelfde Desodt kroont zich tien minuten voor tijd tot man van de match door, na een assist van Vanvaerenbergh, de 4-0 eindstand vast te leggen.
Mandel boekt zo een makkelijke en verdiende zege tegen een zwak Oudenaarde en blijft stevig meedraaien in de titelstrijd.