Ook na de pauze komt de thuisploeg niet meer in de problemen. Na 53 minuten is het 3-0 via Arthur Desodt, na voorbereidend werk van Jules Desodt. Diezelfde Desodt kroont zich tien minuten voor tijd tot man van de match door, na een assist van Vanvaerenbergh, de 4-0 eindstand vast te leggen.

Mandel boekt zo een makkelijke en verdiende zege tegen een zwak Oudenaarde en blijft stevig meedraaien in de titelstrijd.