Onder een stralende zon ontmoeten we Pol, een krasse zeventiger, maar een waterrat pur sang. Samen met zijn zoon Klaas runt hij in Diksmuide al jarenlang ’t Buitenbeentje. Sinds kort heeft die ook een zomerstek in Roesbrugge. Hier kan je in juli en augustus ondermeer kajakken en suppen. Nieuw is de supbike. Nog nooit van gehoord, maar het is een soort fietsen op een supplank. Dat moeten we testen!

Maarten en ik trekken een zwemvest aan en begeven ons op de supbike. In het begin is het wat wennen om je evenwicht te houden, maar al snel maken we er een wedstrijdje van en trappen we de poten van ons lijf. Om het snelst en ook eens in formatie op het water. Maar we genieten vooral van de natuur en de mooie omgeving waar je helemaal tot rust komt.

Eén ding is zeker: dit gaan we nog doen. De IJzer in Roesbrugge heeft ons overtuigd, dit is chillen op het water. En het levert ook prachtige beelden op, we kunnen niet wachten tot we zelf de uitzending zien. Niemand is in het water gevallen en op een supbike fiesten, dat kan je gewoon met kledij en schoenen doen.



Kriebelt het om zelf ook eens op de supbike de IJzer te verkennen? Dat kan elke dag in juli en augustus vanaf 13 uur. Alle info vind je hier.