De wandeling is zo’n 7,5 km lang, de start en aankomst zijn op de Grote Markt, waar tal van terrasjes zijn om nadien terug op krachten te komen. In het toerismekantoor krijgen we een formulier met vragen die we onderweg moeten oplossen. Want onderweg staan heel wat borden met daarop fragmenten uit Kiekeboe-stripverhalen, waarbij telkens een link met Poperinge wordt gemaakt.

De vragen zijn niet zo moeilijk en daarom is deze tocht ideaal om een halve dag met kinderen op stap te gaan. We passeren heel wat interessante locaties zoals het Talbothouse, een oud oorlogskerkhof met Britse soldaten. Het meest onder de indruk zijn we het Burggraaf Frimout Park. Een groene long waar je helemaal tot rust komt op een boogscheut van het bruisende centrum van de stad. Genoemd naar Dirk Frimout, de eerste Belg in de ruimte en ereburger van Poperinge.

Op een speelse manier leren we heel wat bij over de geschiedenis van de stad. Echt een aanrader voor een gezellig namiddag uit. Op de Grote markt droppen we het formulier met de juiste antwoorden in de brievenbus. We maken nog een selfie als souvenir en nu maar hopen dat we in de prijzen vallen. Want wie deelneemt kan een overnachting of restaurantbezoek winnen. En dat maakt het nog leuker.

Wil je zelf ook de Humortocht met de Kiekeboes maken? Dat kan nog tot eind dit jaar. Alle info vind je hier.