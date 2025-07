In het Koers-museum kozen we aan de toerismebalie voor de fietsroute ‘De omloop der volkscafés’ – geef toe, dat klinkt niet fout. Het museum is meteen ook het vertrekpunt voor deze 35 km lange tocht. Naast het plannetje krijg je een handige fietsstrip die je van knooppunt naar knooppunt brengt. Bij de start van je tocht kun je hier ook kiezen voor een retrofiets en een retrowielertenue. Dat hebben wij deze keer niet gedaan – het was die dag immers 35 graden, en dan hou je het eenvoudig… Maar het lijkt me zeker leuk met vrienden!

Langs de route – zoals de naam het al een beetje weggaf - liggen heel wat gezellige volkscafés. Wij stopten o.a. aan ’t Roodhuis, waar ze een groot terras hebben, en waar je op frissere dagen aan de ‘kachel’ binnen kunt zitten. Je kunt hier ook iets eten, de sfeer is gemoedelijk, en de plek wordt gerund door een fijne familie! Na deze stop rijd je langs het natuurdomein ‘De Kleiputten’, en begin je aan een kasseienstukje met de fiets. Hier zit je echt in het groen. Wat verder op de route ligt ook café D’Oude Glorie. Eigenaar ‘Johan’ is een ‘verzamelaar’ met een goed ‘oog’. De mooiste reclameborden uit de streek en van de tijd van toen sieren hier het café. En dat niet alleen! Je komt hier ogen tekort! Dit is echt een volkscafé, waar je geen gsms ziet, waar mensen rond de tafel zitten, babbelen, kaarten, lachen, iets drinken, of zich tegoed doen aan de ‘belegde stuutjes’. Hier hadden we heel lang kunnen blijven…