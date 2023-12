De winterdijk van het Blankaartbekken is aangelegd na de zware overstromingen van kerst 1993. Het is een aarden berm van 7 km, op de grens van Merkem en Woumen. De dijk buffert water en beschermt ook boerderijen en woningen, tegen waterstanden tot 5 meter boven de zeespiegel.

Geert Weymeis, woordvoerder De Vlaamse Waterweg: “We hebben de dijk geïnspecteerd en vastgesteld dat er over een afstand van 1 km op verschillende zones schade is. Maar die schade is niet van die omvang dat we moeten vrezen voor het in standhouden van de dijk. De dijk vervult tot op vandaag zijn functie. Mocht er een nieuwe neerslagzone komen dan zal de dijk helpen de situatie te beheersen.”