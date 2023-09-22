Volgens de gouverneur voorspellen de weersverwachtingen weinig beterschap deze week. "Lokale buien zorgden de voorbije weken in bepaalde regio's voor een verhoogde aanvoer. In enkele stroomgebieden werden daardoor de voorbije veertien dagen de minimale drempels opnieuw gehaald." Dat is het geval voor de Grote Kemmelbeek, de Heulebeek, de Mandel, de Devebeek en de Gaverbeek. Daar mag vanaf dinsdag opnieuw water worden opgepompt.

"Het is niet uit te sluiten dat de droogtemaatregelen terug aangescherpt worden de komende weken", zegt Decaluwé. "We houden de situatie nauwlettend in de gaten.