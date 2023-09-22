17°C
West-Vlaan­de­ren ver­soe­pelt oppompverbod

In West-Vlaanderen is het vanaf vandaag weer mogelijk om water op te pompen in enkele waterlopen. Daarmee wordt het oppompverbod dat van kracht was wegens de aanhoudende droogte deels versoepeld. Dat meldt de gouverneur van West-Vlaanderen, Carl Decaluwé.

Sinds begin oktober is er in de Grote Kemmelbeek, Mandel, Heulebeek, Devebeek en Gaverbeek voldoende water beschikbaar. Voor de andere waterlopen blijft het oppompverbod gelden. Daar is nog te weinig water. "Sinds 1 maart dit jaar viel er in West-Vlaanderen gemiddeld 244 liter regen en dat is de helft minder dan de normale hoeveelheden", zegt de gouverneur. "Dat vertraagt het herstel van het watersysteem. Nooit eerder waren er gedurende zo'n lange periode in onze provincie onttrekkingsverboden van kracht."

Oppompverbod versoepeld, vooral aan Westkust

Weinig beterschap

Volgens de gouverneur voorspellen de weersverwachtingen weinig beterschap deze week. "Lokale buien zorgden de voorbije weken in bepaalde regio's voor een verhoogde aanvoer. In enkele stroomgebieden werden daardoor de voorbije veertien dagen de minimale drempels opnieuw gehaald." Dat is het geval voor de Grote Kemmelbeek, de Heulebeek, de Mandel, de Devebeek en de Gaverbeek. Daar mag vanaf dinsdag opnieuw water worden opgepompt.

"Het is niet uit te sluiten dat de droogtemaatregelen terug aangescherpt worden de komende weken", zegt Decaluwé. "We houden de situatie nauwlettend in de gaten.

