Oppompverbod in Blankaartbekken en Rivierbeekbekken door aanhoudende droogte
Vanaf donderdag geldt een oppompverbod in het Blankaartbekken rond Diksmuide en in het Rivierbeekbekken bij Oostkamp. De maatregel komt er omdat de waterpeilen in die waterlopen te laag staan. Volgens gouverneur Carl Decaluwé is ingrijpen nodig om onder meer schade aan fauna en flora te voorkomen.
Het captatieverbod werd deze namiddag beslist tijdens een droogteoverleg met onder meer de Vlaamse Waterweg, de Vlaamse Milieumaatschappij en landbouw- en natuurverenigingen. Ondanks de regen van de voorbije dagen blijven de waterstanden in beide gebieden te laag.
“De regen van de afgelopen dagen heeft onvoldoende effect gehad. Ook het grondwaterpeil staat erg laag”, klinkt het bij gouverneur Carl Decaluwé. “Daarom roepen we iedereen op om spaarzaam om te springen met water.”
Bijkomende maatregelen
De maatregel geldt voorlopig enkel voor onbevaarbare waterlopen in het Blankaartbekken en het Rivierbeekbekken. Het oppompverbod moet in het Blankaartbekken onder meer de vogels en andere natuur beschermen.
Volgens de gouverneur wordt de situatie de komende tijd verder opgevolgd. Mogelijk komt er ook een captatieverbod in de Kemmelbeek. Als het droge weer aanhoudt in juni, kunnen bijkomende maatregelen volgen.