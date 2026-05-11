Het captatieverbod werd deze namiddag beslist tijdens een droogteoverleg met onder meer de Vlaamse Waterweg, de Vlaamse Milieumaatschappij en landbouw- en natuurverenigingen. Ondanks de regen van de voorbije dagen blijven de waterstanden in beide gebieden te laag.

“De regen van de afgelopen dagen heeft onvoldoende effect gehad. Ook het grondwaterpeil staat erg laag”, klinkt het bij gouverneur Carl Decaluwé. “Daarom roepen we iedereen op om spaarzaam om te springen met water.”