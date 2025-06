Sinds begin mei geldt een beperkt oppompverbod uit enkele kleinere waterlopen. Door het uitblijven van regen komt morgen een uitbreiding op tafel. Grote rivieren zoals de IJzer staan voorlopig nog hoog genoeg, al is ook daar de situatie onzeker. "Als we geen water meer mogen bijhalen, wordt het dramatisch", vreest Bruneel. "De aardappeloogst zal dalen, en bij de maïs zijn de verschillen nu al groot."

Ook de verzilting van het IJzerbekken baart zorgen. De aanvoer van zoet water via De Leie en Brugge ligt sinds dit weekend stil. De droogtecommissie beslist morgen of het verbod verder wordt uitgebreid. Landbouwers wachten in spanning af.