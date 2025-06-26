Na weken van droogte mag er in West-Vlaanderen opnieuw water opgepompt worden uit onbevaarbare waterlopen. Op advies van de waterbeheerders heeft gouverneur Carl Decaluwé beslist om het tijdelijke onttrekkingsverbod op te heffen vanaf donderdag 30 oktober.

"De afgelopen week viel er tussen de 33 en 66 liter regen in onze provincie, en ook in het noorden van Frankrijk viel behoorlijk wat neerslag. Hierdoor zijn de minimale drempelwaarden voor alle onbevaarbare waterlopen terug bereikt", zegt de gouverneur.