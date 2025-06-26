Oppompverbod in West-Vlaanderen opgeheven: waterpeil opnieuw op niveau
Het tijdelijke oppompverbod voor onbevaarbare waterlopen in West-Vlaanderen wordt vanaf morgen opgeheven. Door de recente neerslag is het waterpeil hersteld, waardoor waterbeheerders groen licht gaven voor het opheffen van de maatregel.
Na weken van droogte mag er in West-Vlaanderen opnieuw water opgepompt worden uit onbevaarbare waterlopen. Op advies van de waterbeheerders heeft gouverneur Carl Decaluwé beslist om het tijdelijke onttrekkingsverbod op te heffen vanaf donderdag 30 oktober.
"De afgelopen week viel er tussen de 33 en 66 liter regen in onze provincie, en ook in het noorden van Frankrijk viel behoorlijk wat neerslag. Hierdoor zijn de minimale drempelwaarden voor alle onbevaarbare waterlopen terug bereikt", zegt de gouverneur.
Dalende verzilting
Het oppompverbod was sinds begin oktober gedeeltelijk van kracht in waterlopen zoals de Waerevaart, de Handzamevaart, de Poekebeek en de Blankaart, onder andere. Voor sommige waterlopen, zoals de Grote Kemmelbeek, Mandel, Heulebeek, Devebeek en Gaverbeek, was er sinds begin oktober al voldoende water beschikbaar.
Door de recente regenval daalde trouwens ook de verzilting sterk en is de aanwezigheid van blauwalgen tot enkele waterlopen beperkt. Het provinciaal droogteoverleg blijft de situatie monitoren en zal de aanpak van deze droogteperiode evalueren, samen met het Coördinatiecomité Integraal Waterbeleid (CIW).