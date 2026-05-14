Oppomp­ver­bod in Blan­k­aart- en Rivier­beek­bek­ken gaat van­daag in

Vanaf vandaag geldt een tijdelijk onttrekkingsverbod in voor de stroomgebieden van de Rivierbeek en de Blankaart. "Ondanks wat neerslag bleven deze waterpeilen onder de kritieke drempelwaarden", klinkt het. De provincie sluit bijkomende maatregelen niet uit bij aanhoudende droogte.

Het provinciaal droogteoverleg kwam maandag bijeen. Ondanks een zeer wisselvallige meimaand met de nodige neerslag, blijven de grondwaterstanden laag. Daarom geldt er vanaf donderdag een tijdelijk onttrekkingsverbod in de stroomgebieden van de Rivierbeek en de Blankaart. "Het peil van de Blankaartvijver blijft dalen en sinds begin mei wordt het streefpeil niet meer gehaald", zo meldt de provincie. "Het stroomgebied van de Rivierbeek voedt zich met neerslag en komt bij het uitblijven van die neerslag heel snel droog te vallen." Voor de andere stroomgebieden zorgde de neerslag voor een kortstondig herstel.

Droogteoverleg 1
Ook al blauwalgen gesignaleerd

Sinds het najaar van 2024 werden vijftien droge maanden tegenover slechts drie natte maanden geregistreerd. Na een zeer droge december 2025, een natte februari 2026 en een droge maart, april en mei, dalen de grondwaterstanden opnieuw. Zestig procent van de meetpunten tonen nu al lage tot zeer lage grondwaterstanden voor de tijd van het jaar. "Daarnaast neemt verzilting verder toe, onder meer in het IJzerbekken en het kanaal Nieuwpoort-Duinkerke. Ook de eerste waarschuwingen voor blauwalgen zijn begin mei opnieuw vastgesteld", klinkt het. "Bij aanhoudende droogte zijn bijkomende maatregelen er niet uitgesloten." Sinds 1 april 2022 is er in West-Vlaanderen al een permanent onttrekkingsverbod van kracht in het stroomgebied van de Bornebeek en de bovenloop van de Hertsbergebeek.

