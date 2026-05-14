Ook al blauwalgen gesignaleerd

Sinds het najaar van 2024 werden vijftien droge maanden tegenover slechts drie natte maanden geregistreerd. Na een zeer droge december 2025, een natte februari 2026 en een droge maart, april en mei, dalen de grondwaterstanden opnieuw. Zestig procent van de meetpunten tonen nu al lage tot zeer lage grondwaterstanden voor de tijd van het jaar. "Daarnaast neemt verzilting verder toe, onder meer in het IJzerbekken en het kanaal Nieuwpoort-Duinkerke. Ook de eerste waarschuwingen voor blauwalgen zijn begin mei opnieuw vastgesteld", klinkt het. "Bij aanhoudende droogte zijn bijkomende maatregelen er niet uitgesloten." Sinds 1 april 2022 is er in West-Vlaanderen al een permanent onttrekkingsverbod van kracht in het stroomgebied van de Bornebeek en de bovenloop van de Hertsbergebeek.