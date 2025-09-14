Door de recente regen is de zoetwatervoorraad voldoende aangevuld om de streefpeilen te handhaven.

In de rest van West-Vlaanderen blijft het onttrekkingsverbod voorlopig van kracht. Een nieuwe beoordeling van de droogtetoestand volgt op woensdag 24 september. Dan zal duidelijk worden of de gouverneur het oppompverbod verder versoepelt.

