Oppompverbod versoepeld, vooral aan Westkust
In de Westkustpolder mogen gemeenten zoals De Panne, Koksijde, Nieuwpoort en Veurne opnieuw water onttrekken uit onbevaarbare waterlopen.
Door de recente regen is de zoetwatervoorraad voldoende aangevuld om de streefpeilen te handhaven.
In de rest van West-Vlaanderen blijft het onttrekkingsverbod voorlopig van kracht. Een nieuwe beoordeling van de droogtetoestand volgt op woensdag 24 september. Dan zal duidelijk worden of de gouverneur het oppompverbod verder versoepelt.
De redactie