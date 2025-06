Met een handtekening beloven de vier hulpverleningszones dat ze hun middelen efficiënter gaan inzetten. Olivier Dorme, zonecommandant Hulpverleningszone Fluvia: “Als we zicht hebben op elkaars middelen kunnen we die ook efficiënter gaan inzetten. Als we versterking nodig hebben voor een brand, dan kunnen we zien: onze buur heeft dichter middelen beschikbaar, we kunnen die inzetten in plaats van middelen die verder af staan in onze eigen zone.”