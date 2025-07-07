17°C
Aanmelden
Nieuws
Middelkerke Brugge Jabbeke

Na Mid­del­ker­ke: ook Jab­be­ke wil meer­ja­ren­plan Hulp­ver­le­nings­zo­ne 1 voor­lo­pig niet goedkeuren

Brandweerkazerne brugge 2

Na Middelkerke wil nu ook Jabbeke het meerjarenplan van Hulpverleningszone 1 voorlopig niet goedkeuren. De gemeente vindt het niet kunnen dat haar bijdrage fors toeneemt terwijl de dienstverlening minder is. Zo is de ambulancedienst stopgezet.

Jabbeke kan zich niet vinden in het investeringsbedrag van 91 miljoen euro voor de komende zes jaar. Zo gaat er straks 20 mljoen naar een nieuw brandweergebouw in Oostende en gaan er ook nog miljoenen naar de afwerking van de gebouwen in Brugge, Knokke en Torhout. 

Volgens de burgemeester zouden de centrumsteden daarvoor meer moeten bijdragen. Nu moet Jabbeke hiervoor 1,5 miljoen euro extra ophoesten.

Redactie
Brandweerzone 1 Hulpverleningszone Zone 1 Brandweer

Meest gelezen

Ontploffing Izegem
Nieuws
Update

Zeven flats blijven onbewoonbaar na explosie in Izegem
Ongeval trein Pittem
Nieuws
Update

Lege wagen aangereden op overweg in Pittem: gevluchte bestuurder test positief op alcohol en drugs
Bus De Lijn
Nieuws

“Hij is slachtoffer”: chauffeurs De Lijn leggen werk neer nadat incident tot ontslag collega leidt

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Eerste steen brandweer

Symbolische eerste steen gelegd voor nieuwe brandweerkazerne in Brugge
Brandweer2

Overheid wil tekort aan brandweervrijwilligers aanpakken
Burgemeester Dedecker brandweer
Update

Middelkerke weigert meerjarenplan brandweerzone: “Kleine gemeenten betalen Brugse luxekazerne”
Brandweer luchthaven wevelgem

Nog geen groen licht voor nieuwe brandweerkazerne luchthaven Kortrijk-Wevelgem
Brandje gistel
Update

Elektrische wagen vat vuur in Gistel, vlammen slaan over op andere auto’s
Brandweerman

Johnny Gheeraert verlengt wereldtitel in loodzware brandweerwedstrijd
Aanmelden