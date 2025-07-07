Jabbeke kan zich niet vinden in het investeringsbedrag van 91 miljoen euro voor de komende zes jaar. Zo gaat er straks 20 mljoen naar een nieuw brandweergebouw in Oostende en gaan er ook nog miljoenen naar de afwerking van de gebouwen in Brugge, Knokke en Torhout.

Volgens de burgemeester zouden de centrumsteden daarvoor meer moeten bijdragen. Nu moet Jabbeke hiervoor 1,5 miljoen euro extra ophoesten.