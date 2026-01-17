Een centrale dispatch voor de brandweer in West-Vlaanderen komt er niet. Dat bevestigt gouverneur Carl Decaluwé in antwoord op een vraag van provincieraadslid Kurt Himpe (N-VA). “Er komt wel een efficiënter samenwerkingsmodel tussen de vier hulpverleningszones in onze provincie”, zegt Himpe.

Een centrale dispatch zou extra personeel vereisen en het operationele hart van de zones verzwakken. In het nieuwe model krijgen alle dispatchings wel zicht op alle beschikbare voertuigen en kan een zone snel de middelen van een buurzone inzetten. Een recente studie wees namelijk uit dat momenteel veel voertuigen onnodig lange afstanden afleggen terwijl nabijgelegen materieel onbenut blijft. “Het is een zeer goede zaak dat dit knelpunt wordt aangepakt, zodat versterking sneller kan ingeschakeld worden”, besluit Himpe.