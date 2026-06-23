Slimme verkeerslichten moeten hulpdiensten sneller en veiliger ter plaatse brengen
Hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen test samen met het Agentschap Wegen en Verkeer, Cevi en Be-Mobile een systeem dat verkeerslichten automatisch aanpast voor prioritaire voertuigen. Ook weggebruikers worden via navigatieapps zoals Waze gewaarschuwd wanneer een hulpvoertuig nadert.
In het pilootproject wordt de Verdi Command App gekoppeld aan intelligente verkeerslichten en digitale waarschuwingssystemen. Wanneer een brandweerwagen of ambulance een uitgerust kruispunt nadert, schakelen de verkeerslichten tijdelijk zodat het kruispunt al vrij is vóór het interventievoertuig aankomt.
Volgens de initiatiefnemers moet dat de aanrijtijden verkorten, het risico op ongevallen aan kruispunten verminderen en de stress voor hulpverleners beperken. Ook andere weggebruikers krijgen via compatibele navigatieapps, zoals Waze, een waarschuwing zodat ze tijdig plaats kunnen maken of een reddingsstrook kunnen vormen.
Brugge is testregio
Brugge is een van de locaties waar het systeem wordt getest. "In Brugge kiezen we voor mobiliteit op maat van de stad en haar bewoners. Dit project toont hoe slimme innovatie een directe meerwaarde kan hebben. Door hulpdiensten vlotter en veiliger door het verkeer te loodsen, winnen we kostbare tijd wanneer elke seconde telt", zegt burgemeester Dirk De fauw.
Hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen investeert al langer in technologische toepassingen die de veiligheid van hulpverleners en burgers moeten verhogen. De eerste ervaringen met het pilootproject zijn volgens de partners veelbelovend.