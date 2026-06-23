In het pilootproject wordt de Verdi Command App gekoppeld aan intelligente verkeerslichten en digitale waarschuwingssystemen. Wanneer een brandweerwagen of ambulance een uitgerust kruispunt nadert, schakelen de verkeerslichten tijdelijk zodat het kruispunt al vrij is vóór het interventievoertuig aankomt.

Volgens de initiatiefnemers moet dat de aanrijtijden verkorten, het risico op ongevallen aan kruispunten verminderen en de stress voor hulpverleners beperken. Ook andere weggebruikers krijgen via compatibele navigatieapps, zoals Waze, een waarschuwing zodat ze tijdig plaats kunnen maken of een reddingsstrook kunnen vormen.