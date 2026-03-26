De brandweer van zone Fluvia is een campagne in regio Lendelede en dichte omstreken gestart om zo extra vrijwilligers aan te werven. De voorwaarden? Een teamspeler zijn, over een rijbewijs beschikken, snel in de kazerne geraken, maar vooral véél goesting hebben. Vader Sam (41) en zoon Lennert (18) Seaux zijn beiden actief binnen de brandweerzone.

"Onze post telt momenteel zeventien actieve leden", klinkt het enthousiast. "We willen deze mooie vriendengroep graag verder uitbreiden met nieuwe frisse en gemotiveerde krachten. Wij beschikken over een signalisatie- en tankwagen, alsook een autopomp. Op die manier kunnen wij heel wat verschillende soorten interventies doen."



Interesse? Binnenkort vind je in verschillende handelszaken in Lendelede posters en flyers met meer informatie. In de video staat ook een QR-code die je kunt scannen om je interesse kenbaar te maken. Daarnaast kun je mailen naar sam.seaux@brandweerfluvia.be of gewoon langskomen. Op elke eerste en tweede vrijdag van de maand zijn er tussen 19.00 en 21.00 uur brandweerleden aanwezig. Zij geven je graag een uitgebreide rondleiding en alle nodige uitleg. Meer info vind je hier.