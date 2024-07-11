19°C
Zuid-West-Vlaanderen

Brand­weer Flu­via viert 10 jaar met nieu­we naam en logo

Brandweer fluvia nieuw logo

Tien jaar na de fusie van de gemeentelijke brandweerkorpsen heeft Brandweer Fluvia een nieuwe naam, logo en huisstijl. De hulpverleningszone, die 14 gemeenten in Zuid-West-Vlaanderen omvat, wil zo herkenbaarder en dichter bij de burger staan.

“Onze nieuwe naam maakt meteen duidelijk waar we voor staan: een moderne brandweerorganisatie, herkenbaar en dichtbij de burger,” zegt Francis Benoit, burgemeester van Kuurne en voorzitter van Brandweer Fluvia. 

Zonecommandant Olivier Dorme vult aan: “Het logo toont het moment van de interventie, wanneer alle krachten samenkomen. Het symboliseert onze samenwerking en samenhorigheid.”

Met de slagzin ‘Kracht in actie, zorg in elke seconde’ wil de brandweer zowel daadkracht als zorgzaamheid benadrukken. 

Hulpverleningszone Fluvia Brandweer Fluvia

