“Onze nieuwe naam maakt meteen duidelijk waar we voor staan: een moderne brandweerorganisatie, herkenbaar en dichtbij de burger,” zegt Francis Benoit, burgemeester van Kuurne en voorzitter van Brandweer Fluvia.

Zonecommandant Olivier Dorme vult aan: “Het logo toont het moment van de interventie, wanneer alle krachten samenkomen. Het symboliseert onze samenwerking en samenhorigheid.”

Met de slagzin ‘Kracht in actie, zorg in elke seconde’ wil de brandweer zowel daadkracht als zorgzaamheid benadrukken.