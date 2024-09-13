De eindejaarsperiode is de drukste periode van het jaar voor hulpdiensten. Met 25 procent meer ritten voor ziekenwagens op eindejaar en tien procent meer met Kerst. Helaas is er dan ook meer agressie, zowel verbaal als fysiek. Bij Brandweer Fluvia zowel in 2024 als in 2025 veertien officiële meldingen. Daarom is er nu een speciaal uitgeruste ziekenwagen.

"De ziekenwagen is uitgerust met een 360 graden camera zodanig dat de ambulanciers een volledig zicht hebben rond de ziekenwagen", zegt zonecommandant Olivier Dorme. "Dat is een element in onze strijd tegen de toenemende agressie tegen hulpverleners. Wij voorzien ook een QR-code. Dat is een laagdrempeligere manier om een melding te doen."