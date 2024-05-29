De nieuwe hoofdkazerne op bedrijventerrein Evolis is strategisch gelegen tussen Kortrijk en Zwevegem en langs de E17. Zo zijn snelle interventies mogelijk. De nieuwe kazerne voorziet naast een informatiecentrum rond brandveiligheid ook ruime en efficiënte garages voor interventievoertuigen, moderne oefen-, trainings- en opleidingsfaciliteiten en ook de dispatching en de kantoren voor de administratieve diensten krijgen er onderdak.

Belangrijkste project in het bestaan van Brandweer Fluvia

Voorzitter van Brandweer Fluvia en burgemeester van Kuurne Francis Benoit benadrukt het belang van dit moment: “Na de discussies over het budget en de aanvraag van de omgevingsvergunning zijn we zover: eind maart kunnen we starten aan de bouw van deze hoofdkazerne, waarbij we doelgericht investeren in de veiligheid van onze inwoners én onze bedrijven. Deze investering van 21,1 miljoen euro laat onze brandweer toe sneller, efficiënter en veiliger uit te rukken.”

Voor de volledige realisatie van het project is een uitvoeringstermijn van ongeveer 2,5 jaar voorzien.