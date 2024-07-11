Voor­be­rei­den­de wer­ken nieu­we brand­weer­ka­zer­ne Flu­via gestart

Op het bedrijventerrein Evolis in Kortrijk zijn de werken voor de nieuwe hoofdkazerne van brandweerzone Fluvia gestart.

Francis Benoit, voorzitter van de zoneraad van brandweer Fluvia: "De voorbereidende werken zijn inderdaad begonnen. Tegen de zomer zouden de funderingen afgerond moeten zijn. We blijven optimistisch: de werken zijn tijdig gestart, waardoor we mikken op 28 oktober als opleverdatum. Dat is een moment waar we sterk naar uitkijken.”

Benoit benadrukt het intensieve gebruik van het gebouw. “Het gaat om een infrastructuur die zeven dagen op zeven, vierentwintig uur op vierentwintig in gebruik zal zijn. Elke investering is dus verantwoord, want het gebouw wordt continu benut, in tegenstelling tot veel andere infrastructuren.”

