Het nieuwe ontwerp zal minder hoog zijn dan eerst voorzien. Ook het belevingscentrum voor bezoekers komt er niet. Daardoor zal de kazerne twee miljoen euro minder kosten.



Er is nu een omgevingsvergunning aangevraagd, in de loop van volgend jaar moet de bouw starten. In 2027 verhuizen de brandweerposten van Zwevegem en Kortrijk dan naar het nieuwe gebouw.