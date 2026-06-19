De brandweer kreeg omstreeks 13.42 uur een melding van een brand bij Despriet Gebroeders langs de Keizersstraat in Harelbeke. Een versnipperaar die buiten aan het gebouw staat, had vuur gevat. De firma was op dat moment al gesloten, maar een bewaker merkte de brand tijdig op en sloeg alarm.

De brandweer had het vuur vrij snel onder controle, maar ze blijven wel nog even ter plaatse voor eventuele heropflakkeringen. De oorzaak van de brand is nog niet bekend, maar mogelijk speelde de aanhoudende hitte een rol.