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Harelbeke

Brand­weer voor­komt erger nadat opmerk­za­me bewa­ker brand bij recy­cla­ge­be­drijf opmerkt

Brandje Harelbeke 2

Bij recyclagebedrijf Despriet Gebroeders langs de Keizersstraat in Harelbeke is vrijdagmiddag brand uitgebroken in een versnipperaar die buiten aan het gebouw staat. De brandweer had het vuur snel onder controle en kon voorkomen dat de brand zich verder verspreidde.

De brandweer kreeg omstreeks 13.42 uur een melding van een brand bij Despriet Gebroeders langs de Keizersstraat in Harelbeke. Een versnipperaar die buiten aan het gebouw staat, had vuur gevat. De firma was op dat moment al gesloten, maar een bewaker merkte de brand tijdig op en sloeg alarm.

De brandweer had het vuur vrij snel onder controle, maar ze blijven wel nog even ter plaatse voor eventuele heropflakkeringen. De oorzaak van de brand is nog niet bekend, maar mogelijk speelde de aanhoudende hitte een rol. 

Redactie
Brandweerzone Fluvia

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