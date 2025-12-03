De brand brak uit rond 5.20 uur in een woning langs de Gaversstraat in Zwevegem. De bewoners merkten in alle vroegte rook en verwittigden zelf de hulpdiensten. Bij aankomst van de brandweer was er hevige rookontwikkeling, wat het lokaliseren van de brandhaard bemoeilijkte.

Het vuur bleek uiteindelijk te woeden in de kelder, onder een slaapkamer van het gezin. Daar lag een grote hoeveelheid karton opgeslagen, die vuur had gevat. De brandweer haalde het brandend materiaal naar buiten om het daar verder te blussen. Na verloop van tijd kreeg de brandweer de situatie onder controle.

