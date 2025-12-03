12°C
Nieuws
Zwevegem

Brand in kel­der richt gro­te scha­de aan in woning: gezin met drie kin­de­ren kan tij­dig ontkomen

Brand Zwevegem 1

In de Gaversstraat in Zwevegem heeft een brand in de kelder van een woning deze ochtend voor aanzienlijke schade gezorgd. De bewoners en hun drie kinderen konden de woning tijdig verlaten. Niemand raakte gewond.

De brand brak uit rond 5.20 uur in een woning langs de Gaversstraat in Zwevegem. De bewoners merkten in alle vroegte rook en verwittigden zelf de hulpdiensten. Bij aankomst van de brandweer was er hevige rookontwikkeling, wat het lokaliseren van de brandhaard bemoeilijkte.

Het vuur bleek uiteindelijk te woeden in de kelder, onder een slaapkamer van het gezin. Daar lag een grote hoeveelheid karton opgeslagen, die vuur had gevat. De brandweer haalde het brandend materiaal naar buiten om het daar verder te blussen. Na verloop van tijd kreeg de brandweer de situatie onder controle.

Brand Zwevegem 2

De woning liep aanzienlijke schade op, vooral aan de technische installaties. Het gezin moet daarom tijdelijk elders onderdak zoeken. Over de precieze oorzaak van de brand is nog geen verdere informatie bekend.

Brand Zwevegem 3
Redactie
Brand Brandweerzone Fluvia

