Aan de het Kanaal Bossuit-Kortrijk, ter hoogte van Betafence in Zwevegem, merkten voorbijgangers een fietskar en visgerei op. Beide bleven uren onaangeroerd staan. Daarom stuurde de brandweer een boot met duikers ter plaatse. Die zochten deze namiddag op het water, maar konden niemand vinden.



Het is momenteel niet duidelijk of de visser in het water is beland, of als hij gewoon zijn materiaal even is laten staan.