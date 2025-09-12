10°C
Net­werk dro­nes Brand­weer Flu­via breidt uit met dro­ne vanop Imog-site Moen

Dronefluvia02

Brandweer Fluvia heeft haar dronenetwerk verder uitgebreid met een nieuwe Drone-in-a-Box op de Imog-site in Moen. Het systeem, ontwikkeld in samenwerking met technologiepartner Citymesh, zorgt voor nog snellere en veiligere incidentopvolging in de regio.

De eerste drone is al sinds september vorig jaar operationeel. Sindsdien stijgt het gebruik sterk: in 2025 kon de zone Fluvia bij 84,4% van de oproepen effectief een drone inzetten. Alleen bij slecht weer of door luchtruimbeperkingen moest een vlucht worden geannuleerd.

Dronefluvia03

De drones staan 24/7 stand-by en kunnen binnen 90 seconden na een noodoproep al opstijgen. Ze verkennen de plaats van een mogelijk ongeval of brand, nog voor de brandweer aankomt. Met HD-camera’s, thermische beelden en AI-analyse krijgen de hulpdiensten meteen een duidelijk overzicht van de situatie in een straal van 5 kilometer rond de basis.

“We zien sneller wat er gebeurt en kunnen daardoor gerichter en efficiënter ingrijpen.”

Zonecommandant Olivier Dorme - Brandweer Fluvia

De drones worden gebruikt bij onder meer gebouw- en industriebranden, bos- en grasbranden, incidenten met gevaarlijke stoffen, verkeersongevallen, waterreddingen, hoogte- en diepte-interventies.

De redactie
Brandweer Fluvia

