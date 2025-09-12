De drones staan 24/7 stand-by en kunnen binnen 90 seconden na een noodoproep al opstijgen. Ze verkennen de plaats van een mogelijk ongeval of brand, nog voor de brandweer aankomt. Met HD-camera’s, thermische beelden en AI-analyse krijgen de hulpdiensten meteen een duidelijk overzicht van de situatie in een straal van 5 kilometer rond de basis.

