Het Fire Escape Game-project van Brandweer Fluvia is gisteravond tweemaal in de prijzen gevallen tijdens de Fire Forum Awards. Het spel is ontwikkeld samen met internationale studenten van de Digital Arts & Entertainment-opleiding van Howest in Kortrijk,

Zonecommandant Olivier Dorme reageert tevreden: “Deze twee awards zijn een erkenning voor alle medewerkers die zich dagelijks inzetten voor een brandveilige samenleving.”