Erken­ning voor wie zich inzet voor brand­pre­ven­tie”: Fire Esca­pe Game van Brand­weer Flu­via en Howest wint twee Fire Forum Awards

Fluvia award

© Brandweer Fluvia

Het project Fire Escape Game van Brandweer Fluvia en Howest heeft de Fire Forum Award gewonnen in de categorie Citizens. De game kreeg daarnaast ook de publieksprijs.

“Deze twee awards zijn een erkenning voor alle medewerkers die zich dagelijks inzetten voor een brandveilige samenleving.”

Zonecommandant Olivier Dorme van Brandweer Fluvia

Het Fire Escape Game-project van Brandweer Fluvia is gisteravond tweemaal in de prijzen gevallen tijdens de Fire Forum Awards. Het spel is ontwikkeld samen met internationale studenten van de Digital Arts & Entertainment-opleiding van Howest in Kortrijk,

Zonecommandant Olivier Dorme reageert tevreden: “Deze twee awards zijn een erkenning voor alle medewerkers die zich dagelijks inzetten voor een brandveilige samenleving.”

"Boodschap die levens kan redden"

De Fire Escape Game bestaat intussen in twee versies. De eerste richt zich op scholen en maakt jongeren bewust van brandgevaar en veilig evacueren. De tweede speelt zich af in een woonomgeving en toont de risico’s in en rond het huis. Beide games moeten spelers op een interactieve manier laten nadenken over brandveiligheid.

Volgens voorzitter Francis Benoit is dat precies de bedoeling: “Hoe bereik je veel mensen met een boodschap die levens kan redden? Door een game te ontwikkelen samen met studenten. Zo maak je dingen tastbaar. Dit is onze taak als brandweer: informeren en sensibiliseren.”

"Impact is motivator"

Ook bij Howest zijn ze trots op het resultaat. “Een project met maatschappelijke impact is voor onze studenten een enorme motivator,” zegt Alex Vanden Abeele, student projects coordinator. “Dat we hier nu ook een award mee winnen, toont het talent van onze alumni én dat games hun waarde bewijzen in educatieve context.”

De Fire Forum Awards worden om de twee jaar uitgereikt aan organisaties die bijdragen aan brandveiligheid. 

Voor Fluvia is het niet de eerste erkenning: in het verleden vielen al meerdere projecten in de prijzen, waaronder het FAST-project (2013) en Safety Drone (2019).

Brandpreventie Brandweer Brandweer Fluvia

