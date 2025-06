Als het gevaarlijk is, zoals in een kinderkamer kan je zeker een beroep doen op de brandweer. Maar voor niet-dringende gevallen kies je toch best voor een private firma. Die vind je op de website van de hulpverleningszone of hier. Ruben Taillieu, Hulpverleningszone 1: “Die mensen werken op directe afspraak en zijn goedkoper dan de brandweer. Een brandweerploeg die uitgestuurd wordt voor wespennesten is niet meer beschikbaar voor dringende interventies zoals brand of ongevallen, dus daarom wordt daar bij de brandweer net iets meer voor aangerekend. Gebruik de brandweer en de medische diensten waarvoor ze echt zijn. Het zijn nog altijd urgentiediensten en een wespennest dat niet gevaarlijk is voor u of uw omgeving, hoort daar niet bij.”

De brandweer rekent 83,5 euro aan voor het verdelgen van een wespennest. Voor hoornaars is er trouwens Vespawatch en bijen zijn dan weer voor imkers.