De 17 betalen elk een stuk van de kostprijs. Volgende maand moeten ze de begroting voor de bouw van de kazerne en de werking van de zone wel nog goedkeuren. Maar de burgemeester van Middelkerke Jean-Marie Dedecker liet alvast weten dat hij dat niet zal doen. Volgens hem moeten de kleine gemeenten te veel bijdragen.



Over een goeie drie jaar moet het nieuwe gebouw klaar zijn.