19°C
Aanmelden
Nieuws
Brugge

Sym­bo­li­sche eer­ste steen gelegd voor nieu­we brand­weer­ka­zer­ne in Brugge

Eerste steen brandweer

In Brugge hebben ze de symbolische eerste steen gelegd voor een nieuwe brandweerkazerne langs de Bevrijdingslaan. De nieuwe kazerne wordt de thuisbasis van de brandweer van Brugge. 

De nieuwe kazerne komt langs de Bevrijdingslaan tussen het centrum en de rand van Brugge. Het gebouw is zeven verdiepingen hoog. Niet alleen de brandweer van Brugge neemt er straks zijn intrek. Het wordt ook de thuisbasis van Hulpverleningszone 1, waar maar liefst 17 gemeenten deel van uitmaken.

Schermafbeelding 2024 05 28 112204
Nieuws

Zone 1 bouwt nieuwe brandweerkazerne in Brugge

De 17 betalen elk een stuk van de kostprijs. Volgende maand moeten ze de begroting voor de bouw van de kazerne en de werking van de zone wel nog goedkeuren. Maar de burgemeester van Middelkerke Jean-Marie Dedecker liet alvast weten dat hij dat niet zal doen. Volgens hem moeten de kleine gemeenten te veel bijdragen.

Over een goeie drie jaar moet het nieuwe gebouw klaar zijn.

Burgemeester Dedecker brandweer
Nieuws

Middelkerke weigert meerjarenplan brandweerzone: “Kleine gemeenten betalen Brugse luxekazerne”
Redactie
Hulpverleningszone Zone 1

Meest gelezen

Ongeval Beveren
Nieuws
Update

Dodelijk ongeval in Beveren-Roeselare: motorfietser (19) botst op vrachtwagen aan verkeerslichten
Kakkerlakken
Nieuws

Acht handelszaken in Kortrijk gesloten, in drie zaten er kakkerlakken
Obus2
Nieuws
Update

Obus ontploft in centrum van Diksmuide: één zwaargewonde

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Wespen

Brandweer: “Bel ons niet zomaar voor een wespennest”
Hulpverleningszones

West-Vlaamse hulpverleningszones gaan nauwer samenwerken
Brandweerkazerne brugge

Brandweer regio Brugge kan na de zomer beginnen aan bouw nieuwe kazerne
Hulpverleningszone Zone 1

Voldoende beroepskrachten in de 4 West-Vlaamse hulpverleningszones
Hulpverleningszone Zone 1

Hulpverleningszone Zone 1 stelt 23 interventievoertuigen voor
Schermafbeelding 2024 05 28 112204

Zone 1 bouwt nieuwe brandweerkazerne in Brugge
Aanmelden