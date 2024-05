Vandaag vind je de brandweer van post Brugge nog op twee locaties: de hoofdpost in de Pathoekeweg en de voorpost net binnen de stadsring in de Walweinstraat. "We bouwen de nieuwe kazerne op een strategische locatie bij de Brugse stadsring", zegt burgemeester Dirk De fauw. "Door beide locaties samen te voegen, verhogen we de slagkracht van de brandweer op lokaal niveau. Gezien de ligging vlakbij de Expresweg, A11 en E40 zal de brandweer vanuit de nieuwe locatie ook snel kunnen tussenkomen in de volledige zone. De nabijheid van het AZ St-Jan is een meevaller."