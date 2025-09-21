Ook de personeelskosten in de zone zorgen volgens Middelkerke voor een scheefgetrokken verdeling. “83 procent van het globale budget gaat naar personeel, waarvan 95 procent naar de beroepskorpsen van Brugge, Oostende en Knokke-Heist,” zegt Dedecker. “In Middelkerke werken we met een efficiënt vrijwillig korps, maar wij dragen wel zwaar bij.”

Middelkerke pleit voor een transparant debat en een billijke verdeling van de middelen binnen de zone. “Solidariteit mag niet ontsporen,” besluit de burgemeester. “We nemen onze verantwoordelijkheid op, maar keuren dit meerjarenplan niet goed zolang de lastenverdeling zo scheef blijft.”