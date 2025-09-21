Middelkerke weigert meerjarenplan brandweerzone: “Kleine gemeenten betalen Brugse luxekazerne”
De gemeente Middelkerke keurt het meerjarenplan van Hulpverleningszone 1 niet goed. Burgemeester Jean-Marie Dedecker (LDD) vindt dat kleinere gemeenten onevenredig moeten opdraaien voor de kosten van de nieuwe brandweerkazerne in Brugge.
Zo zal de nieuwe brandweerkazerne in Brugge eruit zien
Volgens Dedecker betekent het plan voor Middelkerke een bijkomende factuur van 2,8 miljoen euro, bovenop de jaarlijkse werkingstoelage. “Het evenwicht is helemaal zoek,” zegt hij. “Centrumsteden bouwen prestigieuze kazernes, maar de kleinere gemeenten betalen de rekening.”
De bouwkost van de Brugse kazerne liep de voorbije jaren fors op. Waar aanvankelijk werd uitgegaan van 10 miljoen euro, is dat bedrag intussen opgelopen tot 44 miljoen euro, inclusief financieringslasten. “De afgesproken budgetneutraliteit wordt geschonden,” stelt Dedecker. “Onze provinciehoofdstad gedraagt zich als een feodale leenheer die zijn vazallen een extra cijns oplegt.”
Voorlopig geen goedkeuring
Ook de personeelskosten in de zone zorgen volgens Middelkerke voor een scheefgetrokken verdeling. “83 procent van het globale budget gaat naar personeel, waarvan 95 procent naar de beroepskorpsen van Brugge, Oostende en Knokke-Heist,” zegt Dedecker. “In Middelkerke werken we met een efficiënt vrijwillig korps, maar wij dragen wel zwaar bij.”
Middelkerke pleit voor een transparant debat en een billijke verdeling van de middelen binnen de zone. “Solidariteit mag niet ontsporen,” besluit de burgemeester. “We nemen onze verantwoordelijkheid op, maar keuren dit meerjarenplan niet goed zolang de lastenverdeling zo scheef blijft.”
De cijfers op een rij:
- Kost voor Middelkerke: 2,826 miljoen euro (122.880 euro per jaar)
- Kost nieuwe kazerne Brugge: van 10 miljoen euro (initieel) naar 44 miljoen euro (met financiering)
- Personeelskosten in de zone: 83% van het totale budget
- Verdeling personeel: 84% beroepsbrandweerlieden, waarvan 95% in Brugge, Oostende en Knokke-Heist