Wereldvoedseldag focust op duurzame voeding

De hele dag zijn er activiteiten rond duurzame voeding. Of de impact van voedsel importeren op het milieu. Anske Allewaert, GoodPlanet Belgium: "Daarom is vandaag ook heel belangrijk, samen met de ouderen, om er even bij stil te staan dat er zoiets is als de seizoenen. Dat je nu je vrienden niet moet uitnodigen voor een slaatje met tomaat en komkommer maar dat het nu het moment is om pompoenlasagnes te maken, of

champignonsoep of een perentaart. Dat is leuk om te zien hoe de ouderen dat dan ook duidelijk maken aan de jonge kindjes, dat het vroeger altijd zo was. Dat zij de korte keten steunen, lokaal eten en meegaan met de seizoenen."