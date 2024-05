In Oostende is voor de allereerste keer een elektrisch aangedreven vliegtuig geland. Het is een klein eenmotorig toestel uit Slovenië. Voor de leerlingen luchtvaarttechnieken in Oostende, maar ook voor studenten op uitwisseling uit Amsterdam, is het een ideale gelegenheid om de toekomst van de luchtvaart onder ogen te zien.