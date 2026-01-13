Vlaam­se rege­ring moet opnieuw beslis­sen over ver­gun­ning lucht­ha­ven Oostende

De Vlaamse regering moet opnieuw beslissen over de hernieuwing vergunning voor de exploitatie van de luchthaven in Oostende. Dat meldt de Raad voor Vergunningsbetwistingen die de eerdere vergunning heeft vernietigd. De luchthaven kan ondanks de vernietiging nog vijf maanden open blijven, maar dan moet er een nieuwe vergunning zijn.

De Vlaamse regering hernieuwde de vergunning voor de exploitatie van de luchthaven in 2024. Een buurtbewoner en twee verenigingen dienden daartegen beroep in bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Die heeft nu de vergunning vernietigd.

Met die vergunning was de luchthaven van plan om het totaal aantal vluchten uit te breiden. Daar gaf de Vlaamse regering een vergunning voor omdat de milieueffecten van die uitbreiding aanvaardbaar waren. Wel moest de luchthaven later zelf nog eens de milieueffecten opnieuw beoordelen. Volgens de Raad is dat niet toegestaan. "Een vergunning mag geen beoordelingsruimte laten aan de exploitant zelf om te bepalen of iets wel of niet aanvaardbaar is", klinkt het in het arrest. Verder zijn er volgens de raad verschillende zaken te onduidelijk geformuleerd in de vergunningsaanvraag.

Nu de vergunning is vernietigd, kan de luchthaven nog vijf maanden openblijven. Het is aan de Vlaamse regering om een nieuwe beslissing te nemen over de aanvraag voor de omgevingsvergunning.

Belga
Ben Storme

ben.storme@focus-wtv.be

Ben Storme
Opruim- en afbraakwerken gestart na verwoestende huisbrand in Eernegem
Huis in Eernegem onbewoonbaar na zware brand: opruim- en afbraakwerken gestart
Docent Vives (34) sterft bij arbeidsongeval in Maaklab Kortrijk
Zware brand in Chinees restaurant in Veurne is onder controle

