"Het totaal aantal trainingsbewegingen blijft op 20.000, maar we hebben meer vrijheid om te spelen met die grotere toestellen," zegt woordvoerder Tom Rutsaert. "We zijn een belangrijke trainingsluchthaven en we willen dat in de toekomst ook blijven doen."

Er zou bij luchtvaartmaatschappijen ook een stijgende vraag zijn om te oefenen en het brengt ook geld op voor de luchthaven.

Ook voor de nachtvluchten is er een versoepeling van de vergunning, maar de luchthaven benadrukt dat het uitzonderingen zijn.