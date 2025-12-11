Op de luchthaven van Oostende zullen in de toekomst meer oefenvluchten met grotere vliegtuigen kunnen plaatsvinden. En tot tien keer per jaar mogen er in noodgevallen en om dierenleed te vermijden toch nachtvluchten plaatsvinden 's nachts.
Het is Vlaams Minister van Omgeving Jo Brouns die de versoepeling aan de kustluchthaven toestaat.
De luchthaven was zelf vragende partij om meer oefenvluchten te kunnen toelaten met grotere toestellen. Vorig jaar waren er alles samen maar 1.350 bewegingen waarbij piloten oefenen in Oostende, maar de luchthaven wil meer toestemmingen kunnen geven. Nu krijgt Ostend-Bruges Airport de mogelijkheid om 4.000 trainingsbewegingen toe te laten, tot nu lag de grens op 2.000.
"Blijven belangrijke trainingsluchthaven
"Het totaal aantal trainingsbewegingen blijft op 20.000, maar we hebben meer vrijheid om te spelen met die grotere toestellen," zegt woordvoerder Tom Rutsaert. "We zijn een belangrijke trainingsluchthaven en we willen dat in de toekomst ook blijven doen."
Er zou bij luchtvaartmaatschappijen ook een stijgende vraag zijn om te oefenen en het brengt ook geld op voor de luchthaven.
Ook voor de nachtvluchten is er een versoepeling van de vergunning, maar de luchthaven benadrukt dat het uitzonderingen zijn.
"Bepaalde luidere types toestellen mogen na elf uur 's avonds niet opereren. Maar als ze al levende dieren of pharmaceutische producten aan boord hebben dan kan het gevaarlijk zijn. We willen die flexibiliteit bieden om die vluchten dan toch te laten vertrekken. En dat mag maximaal 10 keer per jaar gebeuren."
Actiegroep is kritisch
Actiegroep Wiloo is niet opgezet met de versoepelingen in de milieuvergunning. De vereniging en sympathisanten hadden ook 120 bezwaarschriften ingediend. Al 30 jaar zijn ze kritisch over hoe Vlaanderen zowat alles toelaat en niets controleert op de kustluchthaven. "De luchthaven krijgt hier carte blanche," zegt Jacques Denecker van Wiloo.
"Ook de verhoging van de geluidspieken is zogezegd een uitzondering. Maar wie zal dat controleren?"