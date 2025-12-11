15°C
Aanmelden
Nieuws
Oostende

Meer oefen­vluch­ten met gro­te­re vlieg­tui­gen op lucht­ha­ven Oostende

Luchthavenoostende3

Op de luchthaven van Oostende zullen in de toekomst meer oefenvluchten met grotere vliegtuigen kunnen plaatsvinden. En tot tien keer per jaar mogen er in noodgevallen en om dierenleed te vermijden toch nachtvluchten plaatsvinden 's nachts.

Het is Vlaams Minister van Omgeving Jo Brouns die de versoepeling aan de kustluchthaven toestaat.

De luchthaven was zelf vragende partij om meer oefenvluchten te kunnen toelaten met grotere toestellen. Vorig jaar waren er alles samen maar 1.350 bewegingen waarbij piloten oefenen in Oostende, maar de luchthaven wil meer toestemmingen kunnen geven. Nu krijgt Ostend-Bruges Airport de mogelijkheid om 4.000 trainingsbewegingen toe te laten, tot nu lag de grens op 2.000.

"Blijven belangrijke trainingsluchthaven

"Het totaal aantal trainingsbewegingen blijft op 20.000, maar we hebben meer vrijheid om te spelen met die grotere toestellen," zegt woordvoerder Tom Rutsaert. "We zijn een belangrijke trainingsluchthaven en we willen dat in de toekomst ook blijven doen." 

Er zou bij luchtvaartmaatschappijen ook een stijgende vraag zijn om te oefenen en het brengt ook geld op voor de luchthaven.

Ook voor de nachtvluchten is er een versoepeling van de vergunning, maar de luchthaven benadrukt dat het uitzonderingen zijn. 

"Bepaalde luidere types toestellen mogen na elf uur 's avonds niet opereren. Maar als ze al levende dieren of pharmaceutische producten aan boord hebben dan kan het gevaarlijk zijn. We willen die flexibiliteit bieden om die vluchten dan toch te laten vertrekken. En dat mag maximaal 10 keer per jaar gebeuren."

Tom Rutsaert, luchthaven Oostende-Brugge

Actiegroep is kritisch

Actiegroep Wiloo is niet opgezet met de versoepelingen in de milieuvergunning. De vereniging en sympathisanten hadden ook 120 bezwaarschriften ingediend. Al 30 jaar zijn ze kritisch over hoe Vlaanderen zowat alles toelaat en niets controleert op de kustluchthaven. "De luchthaven krijgt hier carte blanche," zegt Jacques Denecker van Wiloo. 

"Ook de verhoging van de geluidspieken is zogezegd een uitzondering. Maar wie zal dat controleren?"

Jacques Denecker, actiegroep WILOO
De redactie
Luchthaven Oostende-Brugge

Meest gelezen

73c4fecb 748a 40a0 84a9 f2d2d617a296
Nieuws

Auto rijdt toch uit wachtrij net wanneer bijzonder transport passeert: bestuurder gewond naar ziekenhuis
Brand heule
Nieuws
Update

Zware brand bij autohandel: onder controle, geen slachtoffers
Tramongeval Nieuwpoort
Nieuws
Update

Tramongeval op de Kaai in Nieuwpoort: vijftien gewonden, één zwaargewond

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Luchthaven oostende

Onrust op luchthaven Oostende: directie belooft personeelsvergadering
Luchthaven Oostende avond

Vakbonden vrezen herstructurering bij luchthaven Oostende-Brugge
Luchthaven oostende
Update

Vakbonden vrezen herstructurering bij luchthaven van Oostende
Boerenprotest Oostende 2
Update

Blokkade op luchthaven Oostende blijft, bederfelijke goederen mogen beperkt door
Luchthaven oostende 2

Oostendse luchthaven peilt bij bezoekers: Reizigers blijken erg tevreden
Luchthaven oostende 2

Oostendse luchthaven eist 6,3 miljoen euro van Vlaanderen maar uitbetaling is onzeker
Aanmelden