"Een ernstig en efficiënt migratiebeleid staat of valt met terugkeer. Een uitwijzingsbevel mag geen vodje papier blijven. Wie illegaal in ons land verblijft, moet worden opgespoord, vastgezet en teruggestuurd want illegaliteit ontwricht onze samenleving", zegt Van Grieken. "Maar in plaats van de terugkeerprocedure voor illegalen uit dat nieuwe Europese migratiebeleid in te voeren, doet deze regering-De Wever er niet aan mee, want er is weer onderling gekibbel. En dat alles terwijl liefst 76,6 procent van de Vlamingen vindt dat illegalen actief moeten worden opgespoord en uitgezet."