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Oostende

Vlaams Belang wil lucht­ha­ven van Oos­ten­de inzet­ten als terug­keer­hub’ voor transmigranten

Luchthaven Oostende avond

Vlaams Belang wil de luchthaven van Oostende inzetten als een zogenoemde 'terugkeerhub'. Dat heeft voorzitter Tom Van Grieken zaterdag gezegd tijdens een spoedmeeting van de partij in Oostende. Vlaams Belang wil dat transmigranten die worden opgepakt steevast het land worden uitgezet via de luchthaven van Oostende.

Concreet vindt Vlaams Belang dat transmigranten die worden opgepakt, overgebracht moeten worden naar een gesloten terugkeercentrum bij de luchthaven van Oostende. "Van daaruit kunnen terugkeervluchten makkelijk rechtstreeks worden georganiseerd naar het land van herkomst of naar veilige derde landen waarmee terugkeerakkoorden bestaan", klonk het zaterdag.

"Een ernstig en efficiënt migratiebeleid staat of valt met terugkeer. Een uitwijzingsbevel mag geen vodje papier blijven. Wie illegaal in ons land verblijft, moet worden opgespoord, vastgezet en teruggestuurd want illegaliteit ontwricht onze samenleving", zegt Van Grieken. "Maar in plaats van de terugkeerprocedure voor illegalen uit dat nieuwe Europese migratiebeleid in te voeren, doet deze regering-De Wever er niet aan mee, want er is weer onderling gekibbel. En dat alles terwijl liefst 76,6 procent van de Vlamingen vindt dat illegalen actief moeten worden opgespoord en uitgezet."

De luchthaven van Oostende-Brugge is verankerd door de Vlaamse Regering tot 2040. Daarbij werden ook doelstellingen opgesteld. Die zijn ten eerste een economische verankering, ten tweede duurzaamheid en transitie en tenslotte multimodaliteit en innovatie. Van die doelstellingen lijkt niet zomaar afgeweken te kunnen worden. In ons land zijn er zes gesloten terugkeercentra.

Belga
Robbe Temmerman
Vlaams Belang Luchthaven Oostende-Brugge Oostende

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