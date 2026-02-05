De subsidies aan de regionale luchthavens zijn omstreden, omdat ze zonder niet overeind zouden blijven. In 2024 ging het volgens cijfers van De Ridder samen om 13 miljoen euro exploitatiesubsidies. Daarbovenop kregen de vlieghavens over meerdere jaren ook nog investeringssubsidies. Toch draaiden Antwerpen en Kortrijk in 2024 verlies, terwijl Oostende enkel winst boekte door een niet-recurrente opbrengst van een half miljoen mee te tellen.



Volgens een kosten-batenanalyse uit 2022 zou een sluiting van Antwerpen en Kortrijk veruit het beste scenario zijn. Daarvan moet De Ridder echter niets weten. N-VA vindt dat de Antwerpse haven en diamantsector een eigen luchthaven rechtvaardigen, ook al ligt die op een steenworp van Brussels Airport.