De fabrieken in Roeselare produceren samen dagelijks 6 miljoen wraps en 1 miljoen zakken tortillachips. Naast de merken Santa Maria en Poco Loco richt deze vestiging zich voornamelijk op de “customer brands”-business, die bestaat uit huismerken van retailers en geselecteerde budgetmerken.



Dit segment was goed voor een aanzienlijke 41% van Paulig’s omzet in 2024. In 2022 werd een state-of-the-art en koolstofneutrale tortillafabriek geopend in Roeselare. De nieuwe fabriek is de grootste investering die Paulig ooit deed buiten thuisbasis Finland.

Paulig heeft de ambitie om een van de snelst groeiende voedingsmiddelen- en drankenbedrijven in Europa te worden en uit te groeien tot een voorloper in de sector op vlak van duurzaamheid. Het doel is om tegen 2045 CO2-neutraal te zijn.