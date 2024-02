Het duurt anderhalf uur voor een eerste team de eindcode van het escape-spel kan kraken. De winnaars Naim en Khalid uit Noord-Frankrijk zien een job in ons land wel zitten.

"In Frankrijk is het niet zo goed. België betaalt beter. Het is sowieso beter. Ook de sfeer is anders. In België is het meer levendig. Het is een heel andere sfeer, in België gaat het er vrolijker aan toe."