De voedingsindustrie is goed voor een kwart van de totale industriële omzet in ons land. Maar door een stagnerende binnenlandse vraag, minder export, en stijgende kosten door de geopolitieke situatie staat de sector onder druk. Fevia, de federatie van voedingsbedrijven, vraagt de overheid om de prijzen voor voeding en drank betaalbaar te houden, en geen btw-verhoging door te voeren. Ook de elektriciteitsfactuur moet naar beneden, net als de administratieve last.

"Vandaag handelen, niet morgen"

Ann Wurman, CEO Fevia: “Als we onze Belgische voedingsindustrie willen beschermen en verankeren, moeten we vandaag handelen, niet morgen. Stimuleer de binnenlandse vraag door voeding en dranken betaalbaar te houden en geen btw-verhoging in te voeren, verlaag de verpakkingsheffing en accijnzen, voer een fiscale norm voor dranken in en verlaag de zwerfvuiltaks tot het niveau van onze buurlanden. Maar dat alleen volstaat niet, we moeten ook structureel ingrijpen. Onze loonkosten liggen vandaag meer dan 23% hoger dan gemiddeld in de buurlanden. Dat is onhoudbaar. Zorg daarom voor beheersbare loonkosten via een gerichte aanpak van de loonindexering en behoud de steun voor nacht- en ploegenarbeid. Combineer dit met betaalbare elektriciteitsprijzen, minder administratieve lasten en een écht gelijk speelveld. Alleen zo kunnen bedrijven blijven investeren in België. Zonder die garanties riskeren we dat productie verdwijnt — en die komt niet zomaar terug.”

